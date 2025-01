Der Spider von Microlino will den Pick-up-Trucks den Kampf ansagen

HQ

Wenn Sie auf der Suche nach einem Auto sind, das eine sehr kleine Stellfläche hat, gibt es heute tatsächlich schon ein paar verschiedene kompetente Modelle. Sei es ein Smart Car oder ein Volkswagen Up, Sie können beispielsweise ein Fahrzeug bekommen, das nicht viel Platz einnimmt oder viel Kraftstoff benötigt, um zu funktionieren. Und das ist anscheinend eine Richtung und Kategorie, die wir in Zukunft stärker erforscht sehen werden, wenn das Leben in der Stadt immer häufiger wird. Ein gutes Beispiel dafür kommt von Microlino, das im Rahmen der Brussels Motor Show 2025 gerade sein neues Mikromobilitätsmodell vorgestellt hat.

Er ist als Microlino Spider bekannt und es ist ein Kleinwagen, der als "Anti-Pick-up-Truck" gilt. Er soll "perfekt für diejenigen sein, die eine Alternative zu übergroßen SUVs und Pick-ups suchen" und soll den Markt nicht nur in Europa, wo größere Fahrzeuge weniger verbreitet sind, sondern auch in den Vereinigten Staaten, wo Pick-ups und viel größere Autos deutlich beliebter sind, aufrütteln.

Das Spider hat ein offenes Dachdesign, das optimiert und angepasst werden kann, um ein Stoffdach für Sonnen- und Wetterschutz zu bieten. Es hat Holzakzente, die maritim inspiriert sind, eine Lackierung, die je nach Lichteinfall von Blau über Grün zu Lila wechselt, und ein seitliches Einstiegssystem, das die Erwartung von Türen auf den Kopf stellen soll.

In Bezug auf die Leistung wurde uns gesagt, dass es auf den meisten Straßen erlaubt sein wird, insbesondere in einem städtischen Gebiet, da es 35 Meilen pro Stunde erreichen kann.

Der genaue Veröffentlichungsplan für den Spider ist unklar, aber Microlino gibt an, dass es sein etabliertes Händlernetz in Europa nutzen wird, um das Auto breit verfügbar zu machen, während es gleichzeitig Partner in den USA sucht.