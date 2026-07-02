Der spanische Stürmer Santi Aldama wechselte von den Memphis Grizzlies zu den Dallas Mavericks

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Santi Aldama, der 25-jährige spanische Stürmer, der im NBA-Draft 2021 an 30. Stelle ausgewählt, von den Utah Jazz ausgewählt und später zu den Memphis Grizzlies getradet wurde, wurde zu den Dallas Mavericks transferiert. Die Mavericks erhalten außerdem die Draftrechte für Tarik Biberović, der 2023 an 56. Stelle gewählt wurde, und im Gegenzug erhalten die Memphis Grizzlies AJ Johnson, den Erstrundenpick 2030 von den Warriors und zwei zukünftige Zweitrundenpicks.

Bei den Grizzlies unterschrieb Aldama im Juni 2025 einen neuen Dreijahresvertrag, wird aber nur einen erfüllen. Er hat in der Saison 2025-26 43 Einsätze absolviert, davon 11 als Starter, mit durchschnittlich 14,0 Punkten, 6,7 Rebounds und 2,9 Assists, ist aber seit März 2026 nach einem arthroskopischen Eingriff am rechten Knie ausgefallen.

Aldama ist der jüngste in einer Reihe von hochkarätigen Trades, zu denen Giannis Antetokounmpo zu den Miami Heat geschickt wurde, Ja Morant zu den Portland Trail Blazers getradet wurde, Walker Kessler zu den Los Angeles Lakers getradet wurde und vielleicht am überraschendsten Jaylen Brown eine zehnjährige Beziehung zu den Boston Celtics beendete und zu den Rivalen Philadelphia 76ers für Paul George und vier Draftpicks getradet wurde.