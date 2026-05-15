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Das Eurovision-Finale findet an diesem Samstag in Österreich statt, ohne dass einige Schlüsselländer am Song Contest teilnehmen: ohne Spanien, die Niederlande, Irland, Slowenien und Island, die gegen die Teilnahme Israels protestieren, das trotz Kontroversen im Halbfinale am Dienstag ins Finale einzog. Da die Europäische Rundfunkunion (EBU) nichts unternahm, um Israel für seinen Völkermord an Palästina zu bestrafen, im Gegensatz zum weiterhin geltenden Verbot gegen Russland, war Spanien eines der Länder, die beschlossen, das Festival aufzugeben.

Am Freitag veröffentlichte der spanische Premierminister Pedro Sánchez ein Video in den sozialen Medien, in dem er an seine Haltung erinnerte, da das staatliche Fernsehen weder am Wettbewerb teilnehmen noch den Wettbewerb ausstrahlen wird, sondern stattdessen eine weitere Musikshow produziert. "Dieses Jahr werden wir nicht beim Eurovision Song Contest sein, aber wir werden es mit der Überzeugung tun, auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen. Für Konsistenz, Verantwortung und Menschlichkeit", sagte Sánchez und beschrieb die Entscheidung der RTVE Corporation als konsequent und notwendig, um gegen Ungerechtigkeit aufzustehen, und erinnerte daran, dass sie die Entscheidung, Russland vor vier Jahren auszuschließen, unterstützten.

Sánchez argumentierte, dass das Festival gerade dazu geschaffen wurde, den Frieden zu fördern, und angesichts von illegalem Krieg und Völkermord sei Schweigen keine Option. Er fügte hinzu, dass viele Fans in ganz Europa sich ebenfalls entschieden haben, sich vom Festival zu distanzieren.

Der spanische Premierminister äußerte sich am Donnerstag auch zu den Bildern von Lamine Yamal, der bei den Feierlichkeiten der Barça-Liga eine palästinensische Flagge schwenkt, was dazu führte, dass Israels Verteidigungsminister das Bild verurteilte, Yamal "schüre Hass" und den Fußballverein um eine Korrektur bat, die jedoch nie erfolgte. "Diejenigen, die das Schwenken der Staatsflagge als "Anstiftung zum Hass" ansehen, haben entweder ihr Urteil verloren oder sind von ihrer eigenen Schande geblendet. Lamine hat lediglich die Solidarität mit Palästina zum Ausdruck gebracht, die Millionen Spanier empfinden. Ein weiterer Grund, stolz auf ihn zu sein", sagte der Premierminister.