Der spanische Mangaka Kenny Ruiz gibt einen Vorgeschmack auf sein Star-Wars-Projekt Path of the Lightsaber

Die San Diego Comic-Con Malaga ist bereits in den Büchern, und obwohl sie in den folgenden Ausgaben sicher ihre Künstlerliste diversifizieren wird, ist eines der besten Dinge der Ausgabe 2025, dass eine große Anzahl europäischer Künstler, die an ausländischen Produktionen arbeiten, der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Im Allgemeinen in amerikanischen Comics wie Pepe Larraz, aber es gibt auch Ausflüge in japanische Manga, wie Kenny Ruiz.

Der spanische Mangaka verfolgt einen europäischen Ansatz, der es ihm ermöglicht, die japanische Formel mit einer einzigartigen Perspektive aufzufrischen und gleichzeitig Themen und Ideen in den Manga-Stil einzubringen. Und nur wenige Dinge können die Kultur zwischen Ost und West besser verbinden als ein Manga? Star Wars Manga.

Kenny Ruiz gab in Malaga eine Meisterklasse, in der er die erste Seite von Path of the Lightsaber zeichnete, seinem nächsten Werk, das zwar im Star-Wars-Universum spielt, aber eine komplett originelle Geschichte sein wird und im Dezember veröffentlicht wird. Er sprach mit uns in einem Interview darüber, das Sie mit untenstehenden Untertiteln ansehen können.

"In Path of the Lightsaber] habe ich die Möglichkeit, meinen eigenen Charakter, mein eigenes Universum und meine eigene Geschichte zu erschaffen, angesiedelt zwischen Episode VIII und Episode IX, im Nachspiel.

Eine stürmende Zeit für das galaktische Franchise, denn damals wurden wir von Luke "verwaist". "Es spielt vor, Spoiler, Luke Skywalkers Tod, also nehme ich diesen Moment in der Galaxie und habe dort einen Raum, um meinen eigenen Charakter zu erschaffen."

Und obwohl der Titel kaum Zweifel am Erscheinen einer der Jedi-Waffen lässt, wollte Ruiz uns nicht bestätigen, ob seine Protagonistin Nioka machtsensitiv ist. "Dazu kann ich nichts sagen."

Path of the Lightsaber wurde einige Tage später offiziell auf der New York Comic-Con vorgestellt und wird am 18. Dezember veröffentlicht. Verpassen Sie nicht das vollständige Interview mit Kenny Ruiz, in dem er auch über den Manga-Gott Osamu Tezuka spricht und auch über seine Arbeit am Zeichnen mit Clip Studio Paint.