Der spanische Fußballverband streicht Donald Trump aus dem Foto der Weltmeisterschaftsfeier

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Marc Cucurella ist der einzige Spieler, der dieselbe unangenehme Situation zweimal erlebt hat: gezwungen zu sein, neben Donald Trump zu stehen und dabei eine Trophäe zu heben. Dasselbe passierte beim Vereins-Weltmeisterschaftsfinale im letzten Jahr, in dem Chelsea PSG besiegte, als Spanien nach einem Sieg gegen Argentinien den Pokal hob.

Glücklicherweise unternahm FIFA-Präsident Gianni Infantino einige Versuche, Trump aus der Mitte zu drängen, und als der Königliche Spanische Fußballverband das Bild in den sozialen Medien veröffentlichte, stand Trump auf der Seite und es war für die RFEF leicht, ihn auszuschließen.

Kameras hielten den Moment fest. Trump bestand darauf, im Zentrum zu stehen, während die Spieler die Trophäe hoben, auch wenn es keinen Präzedenzfall für einen Gastlandführer gibt, der in diesem Moment erschienen ist, und das widerspricht dem Protokoll, da nur die Spieler und der Trainer anwesend sind (Trump verhielt sich außerdem so, als wären die Vereinigten Staaten das einzige Gastgeberland des Wettbewerbs, die ebenfalls von Mexiko und Kanada mitveranstaltet wurde und deren Anführer natürlich nicht auf der Bühne standen).

Im Video bewegt Spanien-Kapitän Rodri, während er den Becher hält, Trump sanft an der Schulter aus der Mitte heraus, und er scheint zu gehen, nur um sich auf die Seite zu stellen. Gianni Infantino rennt los, wahrscheinlich um dem US-Präsidenten zu sagen, er solle gehen, da er dort keinen Platz habe.

Doch nach einigen milden Versuchen, von Infantino, Trump den Ausweg zu zeigen, bewegt sich Trump nicht, das Konfetti erscheint und Rodri hebt die Trophäe in die Luft. Schließlich überzeugt Infantino Trump, sich so weit zurückzuziehen, dass das RFEF ihn komplett ausscheidet...