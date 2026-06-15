Der spanische Fußballer Rafa Mir wurde zu acht Jahren Haft wegen sexueller Übergriffe und Körperverletzung verurteilt

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Der spanische Fußballer Rafa Mir, der für Elche auf Leihbasis von Sevilla spielt, wurde wegen sexueller Übergriffe und Körperverletzung zu achteinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Das Oberste Gericht der Valencianische Gemeinschaft entschied am Montag, und nun wird der Spieler Berufung einlegen.

Das Urteil ist nicht endgültig, aber falls es bestätigt wird, muss Mir ins Gefängnis: sieben Jahre wegen sexueller Übergriffe und anderthalb Jahre wegen Körperverletzung, bei der das Opfer verletzt wurde. Er muss außerdem 64.000 € Entschädigung zahlen.

Ein weiterer Spieler, Pablo Jara, ein Freund von Mir, war bei den Ereignissen anwesend und wurde zu zweieinhalb Jahren Gefängnis und 6.280 Euro wegen sexueller Übergriffe verurteilt.

Der sexuelle Übergriff fand im September 2024 in Mirs Haus statt, nachdem sie das Opfer, eine 21-jährige Frau, getroffen hatte; Mir war damals 27 Jahre alt. Mir wurde zu diesem Zeitpunkt verhaftet und gegen Kaution freigelassen.