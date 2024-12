Der Spanier könnte nächstes Jahr ein Spieler von Real Madrid werden: Er erfüllt alle Kriterien, die sich der Klub wünscht

HQ

Als Toni Kroos kurz nach dem Gewinn des Champions-League-Titels 2024 mit Real Madrid seinen Rücktritt ankündigte, hinterließ dies bei der spanischen Mannschaft ein Loch im Mittelfeld, das der Mannschaft seither schadet. Da Luka Modric ebenfalls kurz vor dem Rücktritt steht (er wird nächstes Jahr 40 Jahre alt), braucht Real Madrid dringend eine Verstärkung auf dieser Position. Und vielleicht haben sie es gefunden.

Es wurde viel über die beiden wahrscheinlichsten Neuzugänge von Real Madrid in der nächsten Saison gesprochen: Alphosno Davies und vor allem Trent Alexander-Arnold. Es gibt jedoch noch jemanden, der auf dem Radar von Florentino Pérez auftaucht, und laut der spanischen Zeitung As wird er von Real Madrid umworben und könnte eine der Top-Prioritäten für den nächsten Sommertransfermarkt sein: Martín Zubimendi.

Zubimendi, der im Februar 26 Jahre alt wird, hat seine gesamte Elitekarriere beim baskischen Klub Real Sociedad gespielt und hat einen Vertrag bis 2027. Mehrere Klubs haben jedoch Interesse an ihm gezeigt, vor allem aus England: Manchester City und Liverpool haben ihn genau verfolgt, aber er lehnte zuvor alle Angebote ab. Und laut TBR Football will Zubimendi nicht nach England wechseln und lieber in Spanien bleiben.

Der FC Barcelona hat vor Jahren einen Schritt gemacht, aber aufgrund der finanziellen Situation des Vereins scheint das unwahrscheinlich. Real Madrid könnte also die logischste Option sein, wenn Zubimendi sich entscheidet, den Verein zu wechseln, aber in Spanien zu bleiben.

Laut As passt Zubimendi nicht nur auf die Feldposition, die Real Madrid besetzen muss, sondern es gibt noch einen weiteren Faktor, der ihn zu einem Favoriten des Vereins macht: Er ist Spanier, und der Verein soll versuchen, den Anteil spanischer Spieler zu erhöhen, insbesondere derjenigen, die einen unangefochtenen Platz in der Nationalmannschaft haben. Da Rodri verletzt ist, ist Zubimendi sein häufigster Ersatz.