Der Soundtrack zu Evil Dead 2 wird auf Vinyl neu veröffentlicht

Waxwork Records veröffentlicht den Soundtrack zu einem weiteren beliebten Horror-Klassiker auf Vinyl.

Der Soundtrack für Evil Dead 2 erhält eine weitere physische Veröffentlichung, nachdem das Unternehmen 2017 eine Ausgabe zum 30-jährigen Jubiläum auf den Markt gebracht hat. Diese Neuauflage enthält ein atemberaubendes neues Artwork, das von Phantom City Creative entworfen wurde, und ist in zwei verschiedenen Varianten erhältlich.

In der Beschreibung des Produkts heißt es: "Der Original-Soundtrack des Komponisten Joseph LoDuca (The Evil Dead, Army Of Darkness, Ash Vs. Evil Dead) ist der raffinierte Nachfolger des Soundtracks des ersten Films und verzaubert den Hörer mit düsterem orchestralem Horror, elektronischen Hinweisen und eindringlichen Schlaflied-Kompositionen."

Vorbestellungen für das Vinyl sind ab sofort möglich und die Auslieferung wird für Mitte April erwartet.