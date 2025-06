Der Soundtrack von Yoshi's Story wurde zu Nintendo Music hinzugefügt

HQ

Unnötig zu erwähnen, dass es nicht richtig wäre, den Nintendo 64-Titel Yoshi's Story als zeitlosen Klassiker oder etwas Ähnliches zu bezeichnen. Denn leider war das Spiel ziemlich mittelmäßig (genau wie zu viele andere Yoshi-Spiele, um ehrlich zu sein), aber es gab eine Sache, bei der sich so ziemlich jeder einig war, dass sie phänomenal war - die Musik.

Wenn Sie das Spiel 1998 verpasst haben, haben Sie jetzt eine weitere Chance, den Soundtrack zu hören. Nintendo hat es zu seiner Nintendo Music App hinzugefügt. Insgesamt gibt es 49 Songs, die sich auf 58 Minuten verteilen.

Die Nintendo Music App wurde im Oktober sowohl für Android als auch für iOS veröffentlicht und ist ganz Nintendos klassischer Spielmusik gewidmet. Es enthält ikonische Soundtracks von klassischen und modernen Titeln aus Serien wie Super Mario, The Legend of Zelda, Pokémon und Metroid - und auch von anderen (nicht zuletzt die entzückende Dashboard-Musik von Wii). All das ist in deinem Nintendo Switch Online-Abonnement enthalten.

Erinnerst du dich an den Soundtrack von Yoshi's Story und nutzt du Nintendo Music aktiv?