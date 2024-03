Der Soundtrack von The Last of Us wird mit einem exklusiven Vinyl-Boxset geehrt

HQ

Es ist das 10-jährige Jubiläum der gefeierten Spieleserie von Naughty Dog und als Teil davon veröffentlicht Sony ein exklusives Sammlerbox-Set mit rund 70 Musikstücken von The Last of Us und The Last of Us: Part II.

Die Kompositionen verteilen sich auf vier farbige Vinyl-CDs, die alle in individuellen Hüllen mit von Ashraf Omar entworfenen Covern untergebracht sind. Der Preis für das Set liegt bei rund 110 US-Dollar plus Versand und kann bereits über den PlayStation-eigenen Store vorbestellt werden.

Das Videospiel The Last of Us aus dem Jahr 2013, das von Naughty Dog für PlayStation® entwickelt wurde, startete ein Medien-Franchise mit Videospielen, Tabletop-Spielen und einer TV-Show. Ein Jahrzehnt nach seiner Veröffentlichung gilt das Spiel aufgrund seines erzählerischen und effektiven Gameplays immer noch als eines der großartigsten Videospiele aller Zeiten.

Das von der Kritik gefeierte Videospiel spielt zwanzig Jahre, nachdem die moderne Zivilisation durch einen Virusausbruch zerstört wurde. Joel, ein hartgesottener Überlebender, wird angeheuert, um Ellie, ein 14-jähriges Mädchen, aus einer bedrückenden Quarantänezone zu schmuggeln. Was als kleiner Job beginnt, wird bald zu einer brutalen, herzzerreißenden Reise, da beide die USA durchqueren und aufeinander angewiesen sind, um zu überleben.

Ist dieses Boxset etwas, das Sie bestellen und genießen möchten?