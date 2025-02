Der Soundtrack von "Super Mario World" zu Nintendo Music hinzugefügt

HQ

Nintendo hat ein überraschend gutes Tempo bei den Updates seiner Musik-App Nintendo Music beibehalten, die es Switch Online-Abonnenten ermöglicht, Spielmusik aus dem riesigen Katalog der Klassiker des Unternehmens zu genießen.

Jetzt haben sie wieder etwas Neues hinzugefügt, und wir vermuten, dass dieses Mal viele ein wenig aufgeregt sein werden. Was jetzt zum Anhören verfügbar ist, sind die Soundtracks von Golden Sun und Super Mario World. So gut ersteres auch ist, es ist natürlich Marios gefeiertes 16-Bit-Abenteuer, das am meisten anspricht, und es wird wahrscheinlich mehr als uns in der Redaktion geben, die tagsüber laut in unseren Kopfhörern knallen werden.