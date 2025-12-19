Der Soundtrack von Super Mario Land kann jetzt über Nintendo Music genossen werden

HQ

Ja, Nintendo gräbt weiterhin in seinen Archiven und fügt praktisch jede Woche mehr Musik in die Nintendo Music App hinzu. Diesmal ist es Zeit für eines von Marios einzigartigsten Abenteuern, bei dem wir Umgebungen besuchen durften, die wir in der Serie noch nie gesehen hatten. Und ein U-Boot steuern. Und trifft Daisy zum ersten Mal. Und ein Flugzeug fliegen. Wir sprechen – natürlich – von Super Mario Land aus dem Jahr 1989.

Das Game Boy-Abenteuer war für seine Zeit wirklich gut und hat einen eingängigen Soundtrack mit 17 Stücken, die jetzt in der App verfügbar sind, mit einer Gesamtspielzeit von 11 Minuten. Wir empfehlen besonders die Songs Muda Kingdom und Ending. Oder warum spielst du das Spiel nicht selbst? Wenn du die App hast (benötigt Switch Online), kannst du sie auch als Game Boy Classic spielen.