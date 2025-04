Der Soundtrack von Split Fiction kann jetzt gestreamt werden.

HQ

Nach der Veröffentlichung vor etwas mehr als einem Monat hat Split Fiction seinen Soundtrack nun auch außerhalb des Spiels zum Anhören zur Verfügung gestellt. Das neueste Koop-Abenteuer von Hazelight wurde seit der Veröffentlichung von Fans und Kritikern mit Lob überschüttet, und so sehr die Leute das Abenteuer von Mio und Zoe auch liebten, so sehr genossen sie es auch, den begleitenden Soundtrack zu hören.

Der Soundtrack Split Fiction ist jetzt auf Spotify, Apple Music und YouTube Music als Teil deines Abonnements für einen dieser Dienste verfügbar und enthält 45 Musiktitel des Spiels. In einem Blogbeitrag, der von EA geteilt wurde, gibt es sogar einige Empfehlungen, was du je nach Stimmung hören solltest.

"Wenn du dich an die gemütliche Zeit erinnern möchtest, die du als Otter- und Fairy-Dreamteam verbracht hast, empfehlen wir dir Track 09 - Hopes of Spring", heißt es in dem Blogbeitrag und empfiehlt Track 26 - The Prisoner, um deine inneren Dämonen zu besiegen, und Track 36 - In Love für ravende Nachtclubmusik.

Split Fiction ist ab sofort für Xbox Series X/S, PlayStation 5 und PC verfügbar. Eine Nintendo Switch 2-Version wird am 5. Juni veröffentlicht.