Der Soundtrack von Sega Rally ist jetzt zum Streamen verfügbar

Eines der besten Rennspiele aller Zeiten feiert sein 30-jähriges Jubiläum, und Sega hat zu diesem Anlass eine überarbeitete und erweiterte Version seines Soundtracks für den digitalen Konsum veröffentlicht.

Diese Jubiläumsedition, die ursprünglich letztes Jahr in Japan veröffentlicht wurde, enthält insgesamt 43 Tracks, die auf zwei Discs verteilt sind. Die erste Disc konzentriert sich auf die Arcade-Version des Spiels, während die zweite Musik von der Sega Saturn-Portierung enthält. Zu den Highlights gehören neu arrangierte Versionen von My Dear Friend, Rally und Getting Muddy.

Der legendäre Takenobu Mitsuyoshi, der den Soundtrack für die Arcade-Version komponiert hat, hat drei neue Arrangements für dieses Album beigesteuert. Darüber hinaus hat Shoji Meguro, bekannt für seine Arbeit mit Atlus, einen Gastauftritt auf einem der Tracks. Das Album ist zum Streamen auf Spotify und Apple Music oder zum digitalen Kauf im iTunes Store und bei Amazon Music erhältlich.

Was sind deine Lieblingsstrecken von Sega Rally?