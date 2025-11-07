Der Soundtrack von Dispatch wird auf Streaming-Plattformen erscheinen, mit einer eklatanten Auslassung

HQ

Während viele Leute süchtig nach Dispatch für die Animationen, die Sprachausgabe und das Storytelling auf TV-Niveau des Spiels sind, hat AdHocs entscheidungsbasiertes narratives Abenteuer auch einen soliden Soundtrack. Leider ist die einzige Möglichkeit, das im Moment zu hören, über das Spiel selbst oder über den YouTube-Kanal von AdHoc.

Wie Eurogamer jedoch bestätigt wurde, wird sich dies bald ändern. Nach der Veröffentlichung der Episoden 7 und 8 wird der Soundtrack von Dispatch auf Streaming-Plattformen wie Spotify erscheinen. Es gibt nur eine bemerkenswerte Auslassung in den Tracks, und das ist eine Karaoke-Version von Meredith Brook's Bitch, gesungen von Flambae, einem der Mitglieder des Z-Teams.

Der Track selbst ist für das Spiel lizenziert, aber AdHoc kann ihn noch nicht auf Soundtracks einbauen. Das könnte sich in Zukunft ändern, und wenn man bedenkt, dass Dispatch sich auch ohne Fertigstellung der ersten Staffel sehr gut verkauft hat, würden wir davon ausgehen, dass es in Zukunft einige Verhandlungen geben wird.