Der Soundtrack von Clair Obscur: Expedition 33 führt zwei Billboard-Charts an

Inzwischen solltest du bereits wissen, dass Clair Obscur: Expedition 33 ein fantastisches Spiel ist, aber es ist erwähnenswert, dass eines der Dinge, die die Leute einstimmig am meisten gelobt haben, der Soundtrack ist.

Wir erwähnen dies, weil das Rollenspiel - nachdem es in mehreren Charts an der Spitze stand und hoch platziert war - nun in einem etwas anderen Kontext die Nummer eins ist. Siliconera merkt an, dass die Musik des Spiels ganz oben auf der prestigeträchtigen Billboard-Liste in den Kategorien "Klassische Alben" und " Klassische Crossover-Alben" steht.

Das ist natürlich unserer Meinung nach äußerst verdient und erinnern euch auch daran, dass die Musik auf Spotify verfügbar ist. Wenn ihr mehr über die Entstehung und die Gedanken hinter dem Soundtrack erfahren wollt, wurde kürzlich eine Mini-Doku dazu veröffentlicht, die ihr hier sehen und mehr darüber lesen könnt.

Wir denken auch, dass Sie sich unseren Testbericht ansehen sollten, falls Sie es noch nicht getan haben, und Clair Obscur: Expedition 33 ist jetzt für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X erhältlich. Es ist auch im Game Pass enthalten.