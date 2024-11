Der Soundtrack von Alan Wake 2 wird auf Vinyl veröffentlicht.

HQ

Laced Records hat eine weitere aufregende kommende Veröffentlichung enthüllt: eine Sammlung aller Musik von Alan Wake 2. Das Box-Set, das im April nächsten Jahres erscheinen soll, besteht aus vier Vinyl-Schallplatten, die in zwei Varianten erhältlich sind - klassisches Schwarz oder transparentes Rot - und kostet 77 Pfund.

Eine günstigere Version wird ebenfalls für 36 £ erhältlich sein, obwohl sie nicht den vollständigen Soundtrack enthält, sondern nur eine kuratierte Auswahl, die auf zwei Vinyl-Schallplatten verteilt ist. Das ist immer noch eine solide Option, wenn Sie nur nach den Highlights und nicht nach dem kompletten Erlebnis suchen. Vorbestellungen sind ab sofort über diesen Link möglich.

Was hältst du von der Musik in Alan Wake 2, und ist das eine Vinyl, die du in Betracht ziehen würdest, zu besitzen?