Der Soundtrack Super Mario Galaxy 2 ist jetzt mit Nintendo Music erhältlich

Dies ist ein heftiges Stück mit satten 70 Songs und einer Spielzeit von über zwei Stunden.

Nintendo hat kürzlich die Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 Kollektion angekündigt, die tatsächlich in nur drei Wochen veröffentlicht wird. Vielleicht liegt es daran, dass sie jetzt beschlossen haben, die unglaublich gemütliche Musik von Super Mario Galaxy 2 zu ihrem Switch Online-Service Nintendo Music hinzuzufügen.

Insgesamt gibt es 70 Songs mit einer Spielzeit von über zwei Stunden – natürlich inklusive Fan-Favoriten wie Yoshi Star Galaxy, Bowser's Galaxy Generator und Throwback Galaxy. Wenn Sie ein Switch Online-Abonnent sind, laden Sie einfach die App herunter und beginnen Sie mit dem Hören.

