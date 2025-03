Der Soundtrack South of Midnight wird ab nächster Woche auf Streaming-Diensten verfügbar sein

HQ

Am 8. April werden wir die bezaubernde Version des amerikanischen Entwicklers Compulsion Games über den amerikanischen tiefen Süden in dem sehr vielversprechenden (lesen Sie unsere jüngste Vorschau) South of Midnight besuchen, der sowohl für PC als auch für Xbox Series S/X veröffentlicht wird.

Es wurde weithin für sein wunderschönes und einfallsreiches Design gelobt, aber Tatsache ist, dass es auch einen verdammt guten Soundtrack von dem hat, was wir bisher gehört haben, komponiert von Olivier Derivière. Und ihr müsst nicht bis zur Premiere warten, um die Musik zu hören, denn über Bluesky wurde angekündigt, dass die Musik ab dem 20. März auf großen Streaming-Diensten (Spotify und andere) verfügbar sein wird.

Wir werden das Spiel natürlich kurz vor der Premiere überprüfen, damit ihr wisst, ob es euer hart verdientes Geld wert ist. Wir möchten Sie jedoch daran erinnern, dass es auch im Game Pass enthalten ist.