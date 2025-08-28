Gamereactor

Kirby und das vergessene Land

Der Soundtrack Kirby and the Forgotten Land ist jetzt mit Nintendo Music erhältlich

Der Musik-Streaming-Dienst wird immer besser.

Heute feiert die Switch 2-Edition von Kirby and the Forgotten Land Weltpremiere, und wir haben unsere Gedanken dazu bereits in unserem Test geteilt. Wenn Sie wissen wollen, was wir denken, finden Sie es hier, und wenn Sie einen gemütlichen Kirby-Soundtrack hören möchten, während Sie lesen, hat Nintendo das jetzt für Sie arrangiert.

In diesem Frühjahr wurden Songs aus dem Spiel über die Nintendo Music App veröffentlicht, aber nicht alle. Jetzt wurde der Rest hinzugefügt, gerade rechtzeitig zur Premiere des Spiels, so dass Sie das ganze Paket an fröhlichen Melodien hören können, die die Welt sofort ein wenig bunter erscheinen lassen.

Die neuen Songs wurden bereits hinzugefügt, also starte einfach die App und spiele sie ab.

Kirby und das vergessene Land

