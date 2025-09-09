Der Soundtrack Golden Sun: The Lost Age ist jetzt mit Nintendo Music erhältlich

HQ

Nintendo setzt seine unermüdliche Arbeit fort, um seine Soundtrack-Bibliothek in seiner Nintendo Music App zu erweitern. Nachdem wir in den letzten Monaten mehrere hochkarätige Titel hinzugefügt haben, ist es diese Woche Zeit für einen etwas obskureren Titel, von dem wir wissen, dass viele von euch ihn wirklich lieben.

Die Rede ist von der Golden Sun Fortsetzung Golden Sun: The Lost Age, die ursprünglich für die Game Boy Advance im Jahr 2002 veröffentlicht wurde. Das Rollenspiel wurde 2014 für Virtual Console (Wii U) veröffentlicht und kam letztes Jahr zu Switch Online, wenn Sie den Klassiker in seiner Gesamtheit genießen möchten. Wenn du nur mit dem beruhigenden Soundtrack zufrieden bist, ist er jetzt über Nintendo Music erhältlich.