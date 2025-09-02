Der Soundtrack Fire Emblem: Awakening ist jetzt mit Nintendo Music erhältlich

HQ

Nintendo hat das Tempo der Ergänzungen der Nintendo Music App nicht verlangsamt, die jede Woche mit neuen Soundtracks erweitert wird. Vor kurzem haben wir die Soundtracks für Pilowings, Kirby and the Forgotten Land und Mario Kart 64 erhalten, und jetzt ist es Zeit für etwas Neues.

Die Rede ist vom Nintendo 3DS-Hit aus dem Jahr 2013 Fire Emblem: Awakening, den wir in unserem Test als "wunderbar lebendige Musik, die die Stimmung perfekt einstimmt" beschrieben haben. Wenn Sie diese Stimmung in Ihren Kopfhörern genießen möchten, gibt es den Soundtrack jetzt auf Nintendo Music.