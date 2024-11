Der Soundtrack F-Zero X wurde zu Nintendo Music hinzugefügt

HQ

Nintendo überraschte Ende Oktober mit der Ankündigung einer Smartphone-Musik-App namens Nintendo Music für alle Nintendo Switch Online-Abonnenten. Es funktioniert wie eine Art Spotify für Nintendo-Musik mit einer Reihe verschiedener Funktionen für das, was Sie hören möchten.

Die einzige Beschwerde, die die Leute hatten, war, dass das Sortiment anfangs etwas begrenzt war, aber seitdem wird es in rasantem Tempo erweitert. Und jetzt haben sie etwas hinzugefügt, von dem wir vermuten, dass es vielen von Ihnen gefallen wird. Es ist der klassische Nintendo 64-Titel F-Zero X. Leider scheint es in absehbarer Zeit kein neues Spiel in der Serie zu geben, aber in der Lage zu sein, Drivin' Through auf Max während des Trainings mit hoher Lautstärke zu hören, ist zumindest etwas.