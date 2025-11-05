Der Soundtrack Animal Crossing: New Leaf ist jetzt auf Nintendo Music verfügbar

HQ

Die Animal Crossing -Serie war schon immer gut, aber erst mit Animal Crossing: New Horizons hat die Serie richtig Fahrt aufgenommen, und laut dem Finanzbericht, den Nintendo diese Woche veröffentlicht hat, hat sie inzwischen erstaunliche 49 Millionen Exemplare verkauft, was bedeutet, dass mehr als jeder dritte Switch -Besitzer das Spiel gekauft hat.

Das hat dazu geführt, dass der Titel Nintendo 3DS Animal Crossing: New Leaf etwas in den Schatten gerückt ist, aber selbst das ist natürlich ein Riese mit über 13 Millionen verkauften Exemplaren. Und Nintendo hat den Klassiker nicht vergessen, was sie jetzt beweisen, indem sie ihren Soundtrack zu ihrer Nintendo Music-App hinzufügen. Insgesamt gibt es 188 Songs, die sich auf 4 Stunden und 53 Minuten verteilen.

Die Nintendo Music -App wurde im Oktober sowohl für Android als auch für iOS veröffentlicht und widmet sich ganz Nintendos klassischer Spielemusik. Es enthält ikonische Soundtracks von klassischen und modernen Titeln aus Serien wie Super Mario, The Legend of Zelda, Pokémon und Metroid sowie andere (nicht zuletzt die entzückende Menümusik von der Wii). All dies ist in Ihrem Nintendo Switch Online -Abonnement enthalten.