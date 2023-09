Der Sound und die Musik von Alan Wake 2 scheinen das Spiel auf eine andere Ebene zu heben

HQ

Vor drei Wochen hat uns Remedy einen genaueren Blick darauf geworfen, was wir von der Titelfigur in Alan Wake 2 erwarten können, aber die finnischen Entwickler sind nicht nur wegen der Menschen, die wir in ihren Spielen treffen, als großartige Geschichtenerzähler bekannt. Alles greift ineinander, das heißt, jedes einzelne Detail muss ihren und unseren hohen Ansprüchen gerecht werden. Dazu gehört auch der Sound.

Im folgenden Video dreht sich alles um den Sound und die Musik von Alan Wake 2. Hier erfahren wir, wie das Timing der Sounds den Unterschied ausmachen kann, hören einige der interessanten Instrumentenauswahlen, sehen, wie Poets of the Fall dieses Mal noch mehr ins Rampenlicht rücken wird und wie all dies sowohl das Gameplay als auch das Storytelling auf eine andere Ebene heben wird, wenn Alan Wake 2 auf dem PC erscheint. PlayStation 5 und Xbox Series am 27. Oktober.