Der Sopranos-Songwriter hat noch nie eine Folge der Serie gesehen

Es gibt vielleicht nur wenige Eröffnungsmusiken im Fernsehen, die so sehr herausstechen wie der Titelsong von The Sopranos. Der ikonische Song wurde von Alabama 3 -Frontmann Larry Love geschrieben und ist seitdem zu einer kleinen musikalischen Sensation geworden, da er die berühmte Gangster-Dramaserie jede Woche während ihrer TV-Ausstrahlung eröffnete. Aber Love hat noch nie eine Folge der Serie gesehen.

Wie BBC News berichtet, enthüllte Love die Informationen im Rahmen der Feierlichkeiten zum 25-jährigen Jubiläum der Show. Er erklärte: "Nein, ich hatte zu viel Angst, um es mir anzusehen, um ehrlich zu sein. Nicht wegen irgendetwas in der Show selbst, sondern eher wegen der Tatsache, dass ich es hasse, meine eigenen Platten zu hören. Ich bin zu perfektionistisch und denke am Ende immer: 'Oh, das hätte ich anders machen sollen'."

Der Song ist als Woke Up This Morning bekannt und wurde ursprünglich als "Acid-House-Track mit all diesen Blues-Samples drauf" erstellt, aber er war nicht besonders gut in den Charts. Das hieltThe Sopranos den Autor David Chase nicht davon ab, sich in den Song zu verlieben, als er ihn im Radio hörte, und naja... Der Rest ist Geschichte.