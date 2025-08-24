Der Sopranos-Darsteller Jerry Adler ist im Alter von 96 Jahren gestorben

HQ

Jerry Adler, der vor allem durch seinen Durchbruch als Herman Rabkin in Die Sopranos in Erinnerung blieb und als vielseitige Kraft sowohl im Fernsehen als auch im Theater bekannt war, ist im Alter von 96 Jahren gestorben. Adler begann seine Karriere hinter den Kulissen als Inspizient bei Broadway-Klassikern wie My Fair Lady, aber erst in seinen 60ern trat er vor die Kamera und erlangte Kultstatus als "Hesh" in der HBO-Serie "The Sopranos".

Obwohl er mit der legendären Schauspiellehrerin Stella Adler verwandt ist, dauerte es Jahrzehnte, bis er selbst mit der Schauspielerei begann. Neben "Die Sopranos" spielte er in "The Good Wife" den frechen Anwalt Howard Lyman, spielte den Feuerwehrchef Sidney Feinberg in "Rescue Me" und verkörperte Rabbi Alan Schulman in "Northern Exposure". Er hinterließ auch seine Spuren in Serien wie Mad About You, Transparent und Broad City.

Seine Theaterkarriere war ebenso bemerkenswert. Ab den 1950er Jahren arbeitete Adler an Produktionen mit Größen wie Julie Andrews, Rex Harrison, Harold Pinter und Katharine Hepburn. Er erzählte oft bunte Anekdoten, darunter eine darüber, wie Hepburn selbst während ihres zarten Solos im Musical Coco Bauarbeiter auf der anderen Straßenseite davon überzeugte, mit dem Hämmern aufzuhören.

Adler hinterlässt seine Frau, die Psychologin Joan Laxman, und seine vier Töchter. Möge er in Frieden ruhen.