Der Song, den man im Jahr 2024 nicht vermeiden konnte, wurde zur meistverkauften globalen Single des Jahres gekürt

Wenn man zu Beginn des Jahres den Durchschnittsbürger gefragt hätte, wer Benson Boone sei, wären viele völlig ideenlos gewesen. Dann debütierte der Musiker jedoch mit einer Single namens Beautiful Things, die die Welt im Sturm eroberte, so sehr, dass der Song nun von der IFPI zum Biggest Selling Global Single of the Year gekrönt wurde.

Uns wurde gesagt, dass der Song alle digitalen Formate übertraf, einschließlich kostenpflichtigem Abonnement-Streaming, werbefinanziertem Streaming und Single-Track-Downloads, und er schnitt so gut ab, dass er Sabrina Carpenters Sommerhit Espresso schlug.

Tatsächlich waren die 10 meistverkauften Singles des Jahres wie folgt:



Schöne Dinge von Benson Boone

Espresso von Sabrina Carpenter

Lose Control von Teddy Swims

Vögel einer Feder von Billie Eilish

A Bar Song (Tipsy) von Shaboozey

Too Sweet von Hozier

I had some help (feat. Morgan Wallen) von Post Malone

Nicht wie wir von Kendrick Lamar

Grausamer Sommer von Taylor Swift

Stick Season von Noah Kahan



Dies kommt auch daher, dass Taylor Swift kürzlich von der IFPI zur größten Künstlerin des Jahres 2024 gekürt wurde.