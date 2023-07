Der Sommerschlussverkauf von PlayStation ist jetzt live

HQ

Sony hat das PlayStation Summer Sale-Event 2023 offiziell gestartet, was bedeutet, dass Sie jetzt in den PlayStation Store gehen können, um ein Angebot für einige der neuesten und beliebtesten Spiele zu ergattern.

Der Verkauf läuft bis zum 16. August um 23:59 Uhr Ortszeit, was bedeutet, dass Sie eine ganze Weile Zeit haben, um die Angebote zu durchstöbern und ein oder zwei Spiele zu ergattern. Was die Rabatte angeht, haben wir uns durchgesehen und ein paar Angebote gefunden, aber wie immer, wenn Sie ein besonders aufregendes Angebot finden, vergessen Sie nicht, es mit anderen Gamereactor-Lesern in den Kommentaren unten zu teilen.