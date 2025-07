Der Sommer wird frech dank der Netflix-Serie My Oxford Year

Das Thema des Monats Juli für Netflix scheint Action und Fantasy zu sein, denn der Streamer hat bereits in dieser Woche Projekte wie The Old Guard 2 und The Sandman: Staffel 2 geplant. Doch was kommt danach? Es stellt sich heraus, dass Netflix der Meinung ist, dass wir alle ein bisschen mehr Liebe in unserem Leben brauchen, weshalb im August der Liebesfilm My Oxford Year erscheinen wird.

Wie der Name schon sagt, spielt dieser Film an der Oxford University und folgt der Studentin Anna, einer jungen Amerikanerin, die an die Schule gekommen ist, um sich einen Kindheitstraum zu erfüllen und gleichzeitig viel über Literatur und Poesie zu lernen. Doch der Charme der Universität ist nicht alles, was sie während ihres Jahres auf dem Campus auf sich aufmerksam macht, denn schon bald verliebt sie sich in einen Jungen aus der Nachbarschaft, einen ihrer Lehrer, um genau zu sein.

In diesem Film wird Sofia Carson die Hauptrolle neben Corey Mylchreest spielen, und wann er debütieren wird, ist für den 1. August geplant. Schauen Sie sich den Trailer zu My Oxford Year unten an.