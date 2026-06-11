Der somalische Schiedsrichter Omar Abdulkadir Artan wird den UEFA Super Cup leiten, nachdem er von den USA abgelehnt wurde

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Die UEFA hat bekannt gegeben, dass Omart Abdulkadir Artan, der somalische Schiedsrichter, der von der FIFA für die Weltmeisterschaft ausgewählt wurde, aber von den Einwanderungsbeamten am internationalen Flughafen Miami trotz gültiger Visabestimmungen der Zutritt verweigert wurde, im kommenden August beim UEFA-Supercup zwischen Paris Saint-Germain und Aston Villa als Schiedsrichter fungieren wird.

Artan, der 2025, dem Jahr, in dem er das CAF-Champions-League-Finale pfiff, zum besten Schiedsrichter Afrikas gewählt wurde, wurde wenige Tage vor Beginn des Wettbewerbs in den Vereinigten Staaten der Zutritt verweigert, was weltweit für Empörung sorgte. Als er nach Somalia zurückkehrte, wurde er als Held begrüßt: Es ist ein Land, das sein Team nie für die Weltmeisterschaft qualifiziert hat, aber einen erfolgreichen und respektierten Schiedsrichter in der höchsten Fußballliga der Welt zu haben, war eine Quelle des Stolzes.

Um die Enttäuschung auszugleichen, hat die UEFA bekannt gegeben, dass Omar Artan das UEFA-Supercup-Spiel am 12. August in Salzburg zwischen den UEFA-Champions-League-Siegern Paris Saint-Germain und den UEFA-Europa-League-Siegern Aston Villa leiten wird.

"Die Entscheidung, Artan zum Schiedsrichter des UEFA-Supercup-Spiels zu ernennen, wurde im Rahmen des kürzlich zwischen UEFA und CAF unterzeichneten Memorandums of Understanding ("MoU") getroffen, um die Zusammenarbeit in vielen Bereichen, einschließlich der Schiedsrichterarbeit, zu fördern", teilte die UEFA in einer Erklärung mit. "UEFA und CAF sind durch ein gemeinsames Engagement verbunden, den Fußball auf allen Ebenen zu entwickeln und die Kernwerte Einheit, Gleichheit und Nichtdiskriminierung zu fördern."

Widerwillig wurde Artan zu einem der Symbole einer zunehmend umstrittenen Weltmeisterschaft, die von den Vereinigten Staaten mitveranstaltet wurde, einem Land, das den Zugang von Fans und Fußballpersonal behindert oder direkt blockiert.

"Omar Artan ist ein ausgezeichneter junger, aber bereits erfahrener Schiedsrichter, der sich auf höchstem Wettbewerbsniveau der Konföderation des Afrikanischen Fußballs bewährt hat", sagte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin. "Fußball ist dazu da, Menschen zu verbinden, und die UEFA möchte Omar und seine herausragenden Schiedsrichterkünste respektieren, die ihm eine so prestigeträchtige Nominierung eingebracht haben."