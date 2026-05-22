Der Social-Media-Account Crazy Taxi kam nach einer siebenjährigen Pause auf mysteriöse Weise wieder zum Leben

Gestern wurde Sega von einem großen Leck getroffen, als ein Video von Virtua Fighter 6 (das offenbar Crossroads heißen wird) über chinesische soziale Medien online gelangte. Anhand des Videos sah es aus wie die Art von Präsentation, die wir normalerweise in der Zeit sehen, die oft als "nicht-E3" bezeichnet wird, was bedeuten könnte, dass sie auf Sonys Präsentation, dem Summer Game Fest oder der Xbox Games Showcase Anfang Juni gezeigt wird.

Aber... das ist vielleicht nicht das Einzige, woran Sega arbeitet. Wir wissen, dass sie hart daran arbeiten, ihr Gaming-Erbe wiederzubeleben, nachdem sie vor einigen Jahren neue Spiele in Serien wie Golden Axe, Jet Set Radio, Streets of Rage und... Verrücktes Taxi.

Seitdem haben wir nur sehr wenig über diese Projekte gehört, was wahrscheinlich darauf hindeutet, dass sie gerade erst angefangen haben, als Sega sie angekündigt hat. Aber vielleicht hat sich mit dieser gewaltigen Initiative die Stimmung beschleunigt. Im vergangenen Herbst wurde angekündigt, dass sie in Tokio einen Sega-Shop für die beliebten Marken des Unternehmens eröffnen werden, und kürzlich wurde bestätigt, dass auch Echo the Dolphin neues Leben erleben wird. Außerdem wurde letzten Monat bekanntgegeben, dass sie eine neue Marke für Bonanza Bros. registriert haben und das noch teilweise geheime Projekt Sega Universe gestartet wurde.

Und nun ist hier ein weiteres Zeichen dafür, dass definitiv etwas im Gange ist. Zum ersten Mal seit sieben Jahren posteten der offizielle Crazy Taxi-Account auf Facebook und X plötzlich ein Foto, auf dem ein klassisches Taxischild leuchtet.

Wir können nur spekulieren, was sie mit diesem plötzlichen Beitrag meinen, aber es sieht auf jeden Fall so aus, als wären sie bereit, ihr neues CrazyTaxi vorzustellen – oder was denkst du? Nicht-E3 wird immer spannender...