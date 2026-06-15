Der Social-Media-Abenteurer, bekannt als 'Spider-Man des Jemen', stirbt beim Klettern eines vulkanischen Kraters

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Ein 30-jähriger Mann, der in den sozialen Medien sehr berühmt ist und manchmal als der Spider-Man des Jemen für seine abenteuerlichen Aufstiege in Bergen und Felsformationen ohne Sicherheitsausrüstung bekannt ist, ist letzten Freitag bei einem Sturz aus 120 Metern Höhe und 393 Fuß beim Aufstieg eines Hardah-Damms, eines Vulkankraters im Gouvernement Dhamar südlich des Jemen, gestorben.

Der Mann, Al-Qaqa Ibn Antar, 30, stürzte, als er seinen rechten Griff verlor und fiel, wie ein Video zeigt, das in sozialen Medien veröffentlicht und weit verbreitet wurde. Die Zivilschutzbehörde organisierte eine Such- und Rettungsaktion, die vier Stunden dauerte und aufgrund des Standorts komplex war. Antars Leiche, die 30 Meter unter Wasser gefunden wurde, wurde per Lufttransport transportiert.

Der Spider-Man des Jemen war in den sozialen Medien sehr berühmt für seine waghalsigen Stunts, aber die jemenitische Zivilschutzbehörde forderte kletternde und Abenteuersportarten auf, Sicherheitsvorschriften zu beachten und geeignete Schutzkleidung zu tragen, um ähnliche Vorfälle zu vermeiden.