Letzten Monat haben wir Fatal Fury: City of the Wolves getestet, das erste neue Spiel der Serie seit über zwei Jahrzehnten. Obwohl unsere Bewertung ziemlich hoch war, war es bei weitem kein Meisterwerk, und wenn man sich die Anzahl der Spieler auf Steam ansieht, war die Kampfgemeinschaft auch nicht beeindruckt.

Es ist auch erwähnenswert, dass SNK viel Geld für das Spiel ausgegeben hat, darunter Prominente als spielbare Charaktere - darunter der Fußballstar Cristiano Ronaldo - und stark in Marketing investiert hat. Ob es einen direkten Zusammenhang mit den scheinbar niedrigen Verkäufen gibt, wissen wir nicht, aber es ist jetzt bestätigt (dank VGC), dass der oberste Chef von SNK von seinem Posten zurücktritt.

Kenji Matsubara wird für eine Übergangszeit im Amt bleiben, obwohl noch nicht bekannt ist, wer das Amt übernehmen wird, ebenso wie die Frage, wie die Führung des neuen Trainers SNK verändern wird.

Ein Grund, der die Popularität von Fatal Fury: City of the Wolves beeinflusst haben könnte, ist, dass SNK fast vollständig im Besitz des saudischen Prinzen Mohammed bin Salman ist, einer nicht ganz unumstrittenen Figur, die beschuldigt wird, an der Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi im Jahr 2018 beteiligt gewesen zu sein. Ronaldo ist auch außerhalb des Spielfelds in einigen Kreisen eine umstrittene Figur, und viele Fatal Fury-Fans haben seine Beteiligung am Spiel sehr kritisiert.