Der Sleeping Dogs -Film ist tot

Der Sleeping Dogs -Film, der erstmals 2017 angekündigt wurde, ist offiziell nicht mehr in Arbeit. Donnie Yen wurde 2017 für die Rolle des Protagonisten Wei Shen verpflichtet, eines Mannes, der nach Hongkong zurückkehrt, nachdem er jahrelang als Polizist in Amerika gearbeitet hat, um undercover in die Verbrecherbanden der Stadt zu gehen.

Im Gespräch mit Polygon verriet Yen, dass die Spieladaption tot ist, trotz seiner Bemühungen, sie in die Tat umzusetzen. "Ich habe viel Zeit und Arbeit mit diesen Produzenten verbracht und sogar einen Teil meines eigenen Geldes investiert, um die Entwürfe und einige der Rechte zu erhalten", sagte er. "Ich habe jahrelang gewartet. Jahre. Und ich will es wirklich tun. Ich habe all diese Visionen in meinem Kopf, und leider... Ich weiß nicht, du weißt, wie Hollywood läuft, oder? Ich habe viele, viele Jahre damit verbracht. Es war eine unglückliche Sache."

Wenn man bedenkt, dass wir seit einiger Zeit nichts mehr über den Film gehört haben, ist es unwahrscheinlich, dass dies für viele Fans überraschend sein wird, aber es wird dennoch eine enttäuschende Nachricht sein. Als eines der GTA-ähnlichen Spiele, die wirklich aus sich herausstechen, hat Sleeping Dogs seit über einem Jahrzehnt eine Fangemeinde aufgebaut, und es ist eine echte Schande, dass nicht mehr mit der IP gemacht wurde.