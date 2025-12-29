Der Sleeping Dogs Film hat seinen Regisseur

HQ

Sleeping Dogs, ein liebevoll in Erinnerung behaltenes Actionspiel von Square Enix und United Front Games, soll seit Jahren verfilmt werden. Er wurde getötet, wiederbelebt, für tot zurückgelassen, aber nun scheint es, als würden diese Hunde endlich aufwachen, denn Simu Lius Adaption hat ein fertiges Drehbuch und nun einen Regisseur, der sie zusammenstellt.

Wie Liu in den sozialen Medien ankündigte, ist der Regisseur niemand anderes als der indonesische Filmemacher Timo Tjahjanto. Tjahjanto ist bekannt für seine Arbeit an verschiedenen erfolgreichen Actionfilmen, darunter The Beekeeper 2, Nobody 2, The Shadow Strays und mehr. Aus seiner Erfahrung geht klar hervor, dass wir viel solide Action bekommen werden, aber hoffen wir, dass auch die Geschichte des Spiels gut dargestellt wird.

Es gibt noch kein Veröffentlichungsfenster für den Film Sleeping Dogs, da noch viel Arbeit an diesem Film zu tun ist, bevor er das Licht der Welt erblickt. Da wir dem Film dank Lius Beiträge dazu so genau folgen konnten, werden wir wahrscheinlich mehr vom Weg des Films bis zur Veröffentlichung sehen.