Der Škoda-Chef sagt, dass viele chinesische Elektrofahrzeugmarken aus Europa verschwinden werden

Derzeit sind zahlreiche neue Konkurrenten aus China auf dem Markt gekommen, und einige haben sogar einen ziemlich festen Fuß gefasst, wie BYD und Xpeng. Aber wenn man den Chef von Skoda, Martin Jahn, fragt, werden viele davon letztlich aus Europa verschwinden.

In einem Interview mit Auto Express sagt Jahn, dass die Zahl der Wettbewerber derzeit "nicht nachhaltig" ist und dass er eine verstärkte Konsolidierung in diesem Bereich voraussieht. Darüber hinaus ist er der Meinung, dass das Verbrauchervertrauen in diese Marken zu niedrig ist, um einen lohnenswerten, ausgearbeiteten Raum zu schaffen.

"Die Frage ist, was finanziell tragfähig ist? Ich denke, es wird eine Konsolidierung der chinesischen Autoindustrie geben, und die Frage ist, wie lange man so viele Marken halten und neue Autos in diesem Tempo auf den Markt bringen kann? Denn die Frage ist dann, ob man alle Investitionen abschreiben kann? Wie lange ist das also nachhaltig?"

Skoda und andere etabliertere Hersteller haben verstärkten Druck von chinesischen Herstellern erfahren, daher hat er hier eine winzige Voreingenommenheit, aber stimmst du zu?