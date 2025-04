Der singapurische Investmentfonds übernimmt fast 5,5 % an Square Enix und will die Politik des derzeitigen Vorstands des Unternehmens ändern

HQ

Square Enix befindet sich mitten in einer umfassenden Überarbeitung seiner Geschäftsstrategien, die sich seit einigen Jahren in seinen Veröffentlichungen niederschlägt, da Spiele auf mehr Plattformen veröffentlicht werden und sich von bestimmten Exklusivitätsverpflichtungen gegenüber Sony entfernen, sich für Xbox öffnen und das HD-2D-Format seiner ältesten und beliebtesten Titel nutzen. wie zum Beispiel Dragon Quest III HD-2D Remake. Es gibt immer noch Fehltritte, wie den mit Forspoken, aber die Aussichten sind nicht nur schlecht für das japanische Unternehmen.

Aber all das kann sich ändern, denn es wird bald einige unerwartete Veränderungen im Vorstand geben. 3D Investment Partners, ein in Singapur ansässiger Investmentfonds, hat einen Anteil von 5,47 % an Square Enix erworben und ist damit plötzlich einer der entscheidenden Akteure im Management des Unternehmens.

Wie von Automaton und Bloomberg berichtet, erfreut sich dieser Investmentfonds in der japanischen Industrie einer berüchtigten Popularität, wo er stets eine "aggressive" Haltung gegenüber seinen Vorständen an den Tag legt, groß angelegte Unternehmensreformen fordert, den Rücktritt von Führungskräften und die Ernennung externer Direktoren fordert und schlechte Managemententscheidungen öffentlich kritisiert. Sein Einstieg bei Square Enix am 21. April könnte bedeuten, dass mittelfristig bestimmte Unternehmensentscheidungen oder -projekte betroffen sein könnten, ebenso wie mögliche Entlassungen von Mitarbeitern.

Es ist noch zu früh, um Schlussfolgerungen zu ziehen, aber es scheint, dass für Square Enix Gewitterwolken am Horizont aufziehen.