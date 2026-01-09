Der Silent Hill-Autor erklärt, dass Silent Hill nicht der Name einer Stadt ist, sondern ein Phänomen

HQ

Die Silent Hill -Reihe war schon immer von Geheimnissen und Intrigen umgeben, wobei Silent Hill 2 ein Ende hat, das interpretationsoffen ist, als ein Beispiel. Was James Sunderland in diesem Spiel wirklich passiert ist, hängt vom Ende ab, das man bekommt, und davon, wie man die größere Erzählung versteht, und diese Art von Interpretation erstreckt sich auch auf die gesamte Serie und die Natur von Silent Hill.

Wovon reden wir eigentlich, oder? Das ist reiner Unsinn, oder? Vielleicht, aber gleichzeitig ist Silent Hill als amerikanische Stadt gedacht, also wie kann Silent Hill f die Serie nach Japan bringen? Wir haben jetzt eine Erklärung, die sogar hilft, einige der unklareren Teile der größeren Geschichte zu erklären.

Der Serienautor Ryukishi07 hat sich kürzlich mit Famitsu (übersetzt von GamesRadar+) zusammengesetzt, um über das aktuelle Kapitel der Serie zu sprechen, in dem er anmerkte, dass Silent Hill kein physischer Ort ist.

"Ich habe viele Dinge mit dem Serienproduzenten Okamoto in einem Meeting besprochen, nachdem ich die Anfrage erhalten hatte, Silent Hill f,]. Zum Beispiel: 'Warum spielt es in Japan?' und 'Was genau ist Silent Hill?' Am Ende kamen wir zu dem Schluss, dass Silent Hill nicht nur der Name eines Ortes ist, sondern ein Phänomen. Rückblickend denke ich, dass ich daraus eine ziemlich befriedigende Grundlage für die Geschichte und die Welt schaffen konnte."

Diese Denkweise ergibt tatsächlich viel Sinn und öffnet auch die Tür zu viel vielfältigeren Silent Hill Abenteuern in der Zukunft, etwas, das notwendig sein wird, wenn Konami sein Ziel verwirklichen will, jedes Jahr ein neues Silent Hill-Spiel zu veröffentlichen.

Wie interpretierst du Silent Hill ?