Der Sieg von Laurence Fournier Beaudry und Guillaume Cizeron bei den Olympischen Winterspielen ist von heftigen Kontroversen überschattet

Laurence Fournier Beaudry und Guillaume Cizeron verschafften Frankreich bei den Olympischen Spielen eine Goldmedaille im Eistanz, doch der Sieg wurde kritisiert, da beide Läufer eine Reihe von Kontroversen tragen.

Im Fall von Fournier Beaudry ist sie die Freundin von Nikolaj Sørensen, einem in Dänemark geborenen kanadischen Eistänzer, der auch Fournier Beaudrys Eispartnerin war, bis er 2024 von der kanadischen Eislauffederation wegen eines angeblichen sexuellen Übergriffs aus dem Jahr 2012 suspendiert wurde. Sorensens sechsjährige Suspendierung wurde später 2025 aufgehoben, aber er hat seitdem nicht mehr gestartet, wobei Fournier Beaudry in einer Dokumentation sagte, dass die Anschuldigung des sexuellen Übergriffs die Karriere seines Freundes und seines ehemaligen Partners beendete.

Unterdessen wurde Cizeron kürzlich von seiner langjährigen Eistanzpartnerin Gabriella Papadakis beschuldigt, "kontrollierend, fordernd und kritisch" zu sein. Cizeron und Papadakis waren zwischen 2004 und 2024 Eistanzpartner, brachen mehrere Rekorde und gewannen 2022 in Peking eine Goldmedaille.

Die Geschwindigkeit, mit der Fournier Baudry die Loyalität von Kanada nach Dänemark wechselte und schließlich die französische Staatsbürgerschaft erhielt, um Cizerons neuer Partner zu werden, nachdem Cizeron sich von Papadakis getrennt hatte, hat viele ebenfalls überrascht.

Ihr Sieg bei den Olympischen Spielen wurde von Fans in den sozialen Medien mit sehr kritischen Meinungen aufgenommen, die die beiden zum Schweigen bringenden Opfer des sexuellen Missbrauchs beschuldigen und zudem die Karriere von Cizerons ehemaligem Partner Papadakis ruinierten, der seit ihrer Trennung von Cizeron als Kommentatorin arbeitete, aber kurz vor den Spielen von NBC entlassen wurde, weil ihre Memoiren Cizeron entlarvt hatten.