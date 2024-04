Der Sidekick Table von Pedestal revolutioniert die Art und Weise, wie Sie Ihren TV-Ständer verwenden

HQ

Gott bewahre, dass ich jemals umziehen muss. Ich bin mir sicher, dass die meisten von uns ein solches Gefühl teilen können, denn es gibt einfach eine Menge Dinge, die Sie ausmisten müssen. Eines der nervigsten Dinge, die man bewegen muss, ist ein TV-Ständer, da Sie den Fernseher, auch die Konsolen, alle Fernbedienungen und anderes Zubehör, das Sie dort haben müssen, abnehmen müssen.

Pedestal will all das aufklären, und in unserem neuesten Quick Look zeigen wir, warum der Sidekick Table das perfekte Ding für eine solche Aufgabe sein könnte. Durch die Verwendung von Magneten, um sicherzustellen, dass Sie Unordnung entfernen können, während Sie Ihre Geräte an einem Ort aufbewahren, bietet Ihnen der Sidekick Table von Pedestal viel mehr, als Sie auf den ersten Blick vermuten würden.