Der Showrunner von Daredevil: Born Again vergleicht es mit Der Pinguin

Die letztjährige The Penguin -Serie hat viele umgehauen und einmal mehr bewiesen, dass die Fans nach mehr verwurzelten und düsteren Interpretationen von Superhelden und Comic-Universen gesucht haben. Die von Colin Farrell geleitete Serie wurde von Fans und Kritikern gleichermaßen großartig aufgenommen, und jetzt stellt sich die große Frage, wann wir eine Nachfolgestaffel bekommen werden oder ob es weitere Spin-offs geben wird.

In der Zwischenzeit wird Charlie Cox in der nächsten großen Superhelden-Serie jedoch wieder in der Hauptrolle als Daredevil zu sehen sein, da Daredevil: Born Again von Marvel Anfang März auf Disney+ erscheinen wird. Da die Premiere immer näher rückt, hat der Showrunner des Projekts versucht, unsere Erwartungen an die Serie zu formulieren, indem er sie mit The Penguin verglich und behauptete, dass sie noch verwurzelter und düsterer sein wird.

Im Gespräch mit SFX Magazine (danke, GamesRadar+) sagte Showrunner Dario Scardapane: "Es ist wirklich seltsam. Du arbeitest in einem Vakuum und dann kommt etwas anderes heraus und du denkst: 'Oh, wow'. Ich würde sagen, dass The Penguin in vielerlei Hinsicht unsere direkte Konkurrenz ist. Aber wir sind noch geerdeter, noch weniger stilisiert, noch mehr im Hier und Jetzt verwurzelt. Ich liebte Penguin. Wir sind ein bisschen schneller, gemeiner, sauberer in unserem Storytelling."

Vor kurzem haben wir einen ersten richtigen Blick auf Daredevil: Born Again in einem ersten Trailer in voller Länge geworfen, der sich ursprünglich aufgrund der Waldbrände in L.A. verzögert hat. Die Serie Marvel wird am 5. März in Großbritannien und Europa auf Disney+ ausgestrahlt.

Freuen Sie sich auf Daredevil: Born Again ?