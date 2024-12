Der Showrunner von Arcane kommentiert das "überstürzte Ende" von Staffel 2

HQ

Die zweite und letzte Staffel von Arcane war wieder einmal ein sehr hochwertiges Stück Fernsehen, aber es scheint einen grundlegenden Konsens in der Community zu geben, dass die letzten drei Episoden etwas zu schnell und sogar gehetzt waren. Das war etwas, was wir sogar in unserer Rezension des letzten Aktes hervorgehoben haben.

Mit diesen Kommentaren, die derzeit im Internet kursieren, hat Riot Games Christian Linke, Showrunner von Arcane, auf Reddit erklärt, warum das Ende so passiert ist, wie es passiert ist und dass es keinen Druck oder "unternehmerische Gier" gab, die das Team gezwungen haben, die Serie so schnell wie möglich abzuschließen.

"Nein, wir haben Fortiche nicht gebeten, eine 1h30 letzte Folge zu produzieren. Ganz im Gegenteil, unsere Drehbücher sind immer kürzer als das, was Fortiche in der Storyboard-Phase vorschlägt. Wir möchten, dass sie sich inspirieren lassen und sich frei bewegen können, damit wir sie dann einfangen können, während wir gleichzeitig die magischen Momente sich selbst finden lassen. Es ist eine enge kreative Zusammenarbeit, nicht irgendeine Art von "Okay Anbieter, mach deine Arbeit, erreiche das Unmögliche, aber mach es schnell!" – Ich betrachte viele der Leute bei Fortiche als einige meiner engsten Freunde. Ich finde es enttäuschend, dass solche Dinge suggeriert werden.

"Nein, wir wurden nicht von der Gier der Konzerne unter Druck gesetzt oder so.

"Aber ja, es gibt immer Einschränkungen, sowohl im Budget als auch in der Zeit. Das ist Teil unserer Aufgabe als Kreative, innerhalb dieser Grenzen zu arbeiten. Einschränkungen sind NORMAL, und sie waren immer großzügig, und ich hatte immer das letzte Wort bei allem, was kreativ ist. Aber es gibt sie. Sie gab es auch in Staffel 1."

Linke sprach dann zwar ein bisschen darüber, dass es toll gewesen wäre, mehr Episoden in Staffel 2 zu machen, äußerte sich aber auch zum Elefanten im Raum: dem Budget.

"Es wäre toll gewesen, mehr Zeit für die Arbeit an dieser zweiten Staffel oder zusätzliche Zeit für die Episoden zu haben, aber wir hatten sie nicht. Aus einer Reihe von Gründen. Das Budget ist eine davon. Wir hatten EXTREM viel Glück, diese absolut verrückten Budgets von Riot zu bekommen, um Arcane zu produzieren. Wir alle fühlen uns unglaublich glücklich. NIEMAND sonst bekommt diese Art von Budgets. Bitte vergessen Sie das nicht."

Linke erwähnte dann, dass die Fans drei Jahre zwischen der ersten und zweiten Staffel der Serie gewartet haben und dass dies alles andere als eine normale Situation ist, wenn es um die Produktion von Fernsehen geht, und dass "Arcane in Bezug auf den schieren Umfang der High-Fidelity-Animation konkurrenzlos ist".

Er kommentiert, dass er sich nicht sicher ist, ob irgendeine Serie jemals versucht hat, das zu tun, was Arcane getan hat, und zwar auf eine bessere Art und Weise , und dass, obwohl "es nicht perfekt ist. Du nimmst nicht diese Art von heftigen Schwüngen und erwartest, dass alles perfekt mit einer ordentlichen Fliege verpackt ist. Es wächst und entwickelt sich auf seine eigene Weise, und es wird, was es wird."

Stimmst du Linkes Aussage zu und was denkst du über die zweite Staffel von Arcane ?