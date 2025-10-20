Der Showrunner von The Boys glaubt nicht, dass die animierte Spin-off-Serie eine zweite Staffel bekommen wird

HQ

Da The Boys im nächsten Jahr zu einem Abschluss kommt, hat Amazon deutlich gemacht, dass dies nicht das Ende der IP sein wird. Dieses Franchise existiert lange genug, dass der Geschmack von Satire und Parodie längst aus unserem Mund gespült wird, aber ein Spin-off bleibt zurück, während andere florieren.

Im Gespräch mit The Wrap sprach der Showrunner von The Boys ", Eric Kripke, über kommende Spin-offs neben dem kürzlich veröffentlichten Gen V. Konkret wurde er nach Updates zu The Boys: Mexico und The Boys: Diabolical gefragt, wobei es sich bei letzterem um eine animierte Anthologieserie handelt, die eigenständige Geschichten aus der Welt von The Boys präsentiert. Jede Geschichte hatte ihren eigenen Animationsstil und die Serie beeindruckte die Kritiker bei ihrer Veröffentlichung weitgehend.

"Ich glaube nicht, dass es eine zweite Staffel von Diabolical geben wird." sagte Kripke. "Es liegt nicht daran, dass wir Druck gemacht haben. Ich denke, dass die Zuschauerzahlen letztendlich leider nicht da waren, um eine zweite Staffel zu rechtfertigen. Obwohl wir es lieben und Simon [Racioppa], der Showrunner, bereit wäre, es zu machen, aber wir haben noch kein grünes Licht dafür bekommen."

Zu The Boys: Mexiko fügte er hinzu: "Mexiko wird gerade erst entwickelt. Das Pilotskript wird gerade geschrieben. Gareth ist ein wunderbarer Autor und ich finde es urkomisch. Ich hoffe, dass es gemacht wird, aber es ist erst in dieser Entwicklungsphase."

Es gibt auch Vought Rising zu bedenken, in dem Jensen Ackles' Soldier Boy zurückkehrt, während wir The Boys ins 20. Jahrhundert zurückversetzen. Selbst wenn die Geschichte um Billy Butcher nächstes Jahr zu Ende geht, gibt es noch viele andere blutige Geschichten, die The Boys erzählen können.