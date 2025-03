Der Showrunner für Amazons God of War -Adaption hat die Spiele nicht gespielt

HQ

Amazon Prime Video wurde letztes Jahr mit Fallout fündig, als es um Videospieladaptionen ging, und während es an einer zweiten Staffel der erfolgreichen postapokalyptischen Serie arbeitet, entwickelt das Unternehmen mit God of War auch eine weitere massive Videospieladaption.

Wir kennen die God of War -Serie schon seit einiger Zeit, die von Showrunner Ronald D. Moore stammt, dem Mann hinter Battlestar Galactica, Outlander und For All Mankind. In der Katee Sackoff-Show bestätigte Moore, dass Amazon bereits grünes Licht für zwei Staffeln der Show gegeben hat und dass er versucht hat, die Spiele zu spielen.

Moore erklärte, dass er zwar sein Bestes gab, aber nicht herausfinden konnte, wie man einen modernen Controller bedient. "Ich bin kein Gamer", gab er zu. Das wird natürlich einige Fans verärgern, aber wenn wir den Fall von Fallout nehmen, waren viele Leute wie Walton Goggins und Ella Purnell beteiligt, die nicht behaupten konnten, jedes Spiel von vorne bis hinten geschlagen zu haben, aber dennoch würdige Leistungen abgeliefert haben.