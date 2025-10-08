The Witcher-Showrunnerin erklärt, wie sich Liam Hemsworths Geralt von Riva von Henry Cavills unterscheidet

HQ

Wenn The Witcher Ende Oktober für die vierte Staffel der Serie zu Netflix zurückkehrt, wird es ein wenig anders aussehen, da Henry Cavill nicht mehr als Geralt von Riva auftreten wird, sondern das Wolfsmedaillon an Liam Hemsworth übergibt. Wir haben zwar Trailer und Teaser gesehen, die Hemsworths weißen Wolf zeigen, aber die Frage ist immer noch, wie sich der Charakter mit einer neuen Hauptrolle unter dem Make-up und der Kleidung verändern wird.

In einem kürzlich erschienenen Netflix Tudum-Blogbeitrag erklärte Showrunnerin von The Witcher Lauren Schmidt Hissrich, wie sich Hemsworths Geralt von dem unterscheidet, den Cavill darstellt.

"Seine Stimme, sein Ton ist etwas anders, und er hat ein bisschen mehr Humor. Liam liebt es zu fluchen, und wir haben das Fluchen zurückgebracht."

Produzent Tomasz Bagiński sprach dann auch über die Veränderung und darüber, dass "unser Geralt ein bisschen mehr lächelt - vielleicht fühlt er sich ein bisschen emotionaler, vielleicht ist er ein bisschen emotionaler als zuvor."

Darüber hinaus wird es ein paar Änderungen am Aussehen geben (abgesehen vom Schauspieler natürlich), wobei Hissrich betont: "Eines der Dinge, die wir festgestellt haben, ist, dass Geralt nicht viele der Narben trägt, für die die Figur bekannt ist. Also haben wir zu Beginn der Staffel die endgültige Entscheidung getroffen, Liam mit einer Narbe im Gesicht zu starten, und wir haben sogar eine Erklärung dafür, warum sie plötzlich zwischen zwei Staffeln auftaucht."

In ähnlicher Weise gibt es einige Änderungen an der Kleidung, wie Kostümdesignerin Lucinda Wright erklärt: "Ich habe alle Schnallen oder Träger entfernt. Der Geralt-Gürtel war immer um die Taille. Ich ließ es wie ein Halfter fallen... wie ein Western."

Hemsworth kommentierte seine Rolle als Geralt und fügte hinzu: "Jeden Tag, an dem ich die richtige Körperrüstung anziehe und mich im richtigen Witcher-Modus befinde, habe ich das Gefühl, dass es dich zwingt, ein wenig anders zu gehen und deinen Kopf ein wenig höher zu halten. Wenn ich ans Set komme und mein Kostüm anhabe... Das ist der Moment, in dem ich wirklich in diese Figur eingetaucht bin und ich fühle mich, als wäre ich im Körper einer anderen Figur."

Für alle, die Zweifel daran haben, dass Hemsworth die Aufgaben von Geralt übernehmen wird, schließt Hissrich mit den Worten: "Die Leute denken an Geralt, und jetzt haben sie bestimmte Bilder in ihrem Kopf. Innerhalb von etwa 45 Sekunden denkt man glaube ich nicht mehr viel darüber nach. Liam besitzt diese Figur."

Freust du dich auf die Rückkehr von The Witcher am 30. Oktober?