Der Sharp Automatic Plattenspieler RPTT100 verbindet den altmodischen Stil eines Plattenspielers mit moderner Bequemlichkeit

Für den Musikkenner, der nicht einfach Kopfhörer ins Ohr schlagen und auf einer Spotify-Playlist shuffle-Taste drücken möchte, ist ein Plattenspieler oder Plattenspieler ein wichtiger Teil seines Hörerlebnisses. Deshalb solltest du beim Kauf eines Plattenspielers sicherstellen, dass er der richtige für dich ist.

Oberflächlich betrachtet ist Sharps Automatic Turntable RPTT100 ein Vinyl-Plattenspieler. Ein sehr ansprechender, riemengetriebener 33,5- und 45-U/min-Plattenspieler, aber auf den ersten Blick merkt man vielleicht nicht, dass er auch einen digitalen Rekorder hat, was bedeutet, dass man seine Platten während des Spielens aufnehmen kann und so seine Lieblingsmusik über einen USB-C-Anschluss auf der Rückseite digitalisieren kann.

Außerdem hat Sharp diesen Plattenspieler Bluetooth-kompatibel gemacht, was ein großartiges Feature ist, das man normalerweise bei Plattenspielern zu einem Vielfachen der Kosten von Sharps RPTT100 erwarten würde. Sieh dir unten im Quick Look an, wie dir das helfen kann, dein Musikspiel aufzuwerten, und halte Ausschau nach unserer vollständigen Rezension: