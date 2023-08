Der Sex-Sound-Experte des Baldur's Gate-Teams möchte, dass du an ihn denkst, wenn du Sex mit einem Bären hast

HQ

In letzter Zeit wurde viel über Sex um Baldur's Gate III gesprochen. Uns wurden sowohl Kämpfe als auch Sexytimes mit dem König des Waldes, dem Bären, versprochen, und ich kann mir vorstellen, dass sich all die pickeligen Spiele-Nerds auf der ganzen Welt derzeit in Erwartung der bevorstehenden Begegnung die Hände reiben. Und mittendrin taucht plötzlich der Mann hinter all dem Stöhnen, all den Ohhhs und Ahhhs auf, Synchronsprecher Alex Jordan, der von Larian angeheuert wurde, um all die sexy Geräusche zu machen, und möchte, dass du an ihn denkst, wenn du spielst und es mit Greta Brunbjön oder einem schönen Mädchen verstehst.

Als er von Larian angesprochen und gefragt wurde, ob er als Synchronsprecher auftreten wolle, sagte er sofort ja, da er dachte, es ginge darum, einem der Charaktere des Spiels seine Stimme zu geben.

"Ein Studio, mit dem ich viel zusammengearbeitet habe, sie kamen zu mir. Sie sagten: 'Willst du in Baldur's Gate 3 sprechen? Ich sagte: 'Natürlich möchte ich in Baldur's Gate 3 sprechen. Wer möchte nicht in Baldur's Gate 3 sprechen? Aber es ist ein bisschen kurz vor der Veröffentlichung, nicht wahr? Was ist die Rolle? Sie sagten: 'Nein, nein, keine Rolle. Ich fürchte, wir haben all das Zeug fertig aufgenommen. Nein, was wir brauchen, sind sexy Sounds. Willst du reinkommen und die sexy Sounds machen?"

Wofür sie ihn brauchten, waren die gemütlichen Momente im Spiel, die Momente, in denen Schweiß zwischen den Laken war, und Alex, der zuvor Spielen wie Final Fantasy XVI und Amnesia: The Bunker seine Stimme geliehen hatte, zögerte nicht, ja zu sagen.

Und natürlich fand er es am Anfang etwas peinlich, wo er im Studio saß und sich laut die Hand küsste und laut stöhnte, wer würde das nicht? Ich selbst sage ein bisschen wie Bonnie Tyler in einem Song in den 80ern, "Loving You's a Dirty Job But Somebody's Gotta Do It". Was sollte man also für Baldur's Gate III nicht tun?

Mit einem Augenzwinkern schließt Mr. Groan & Moan, Alex Jordan mit Folgendem:

"Du denkst darüber nach. Ihr denkt darüber nach, während ihr herumrennt, ihr kleinen geilen Perversen, mit euren kleinen perversen Rollenspielen, ihr geilen Bastarde. Du denkst an mich."Quelle