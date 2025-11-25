Der seltene Superman-Comic übertraf die Erwartungen an Auktionen und wurde zum teuersten je verkauften Comic

HQ

Vor ein paar Wochen berichteten wir in der Nachricht, dass ein unglaublich seltener Superman Comic auf der Auktion steht. Der 1939 entstandene Comic war Superman #1 das erste Mal, dass der Man of Steel seinen eigenen Comicstrip inszenierte, eine sehr seltene Ausgabe, die im Wertungssinn als der drittwertvollste Comic aller Zeiten galt.

Das Buch wurde bei Heritage Auctions versteigert und wurde auf etwa 3 Millionen Dollar Wert geschätzt – eine kostspielige Leistung, gelinde gesagt, aber auch weit hinter dem Ziel. Wir sagen das, weil die Auktion nun vorbei ist und der Comic nicht nur die Erwartungen übertroffen hat, sondern sie bis zum Äußersten übertroffen hat.

Laut The Independent wurde der Comic für satte 9,1 Millionen Dollar verkauft, was ihn zum teuersten je verkauften Comic machte. Zur Referenz, wie gut dieses Buch erfolgreich war: Der bisher teuerste Comic aller Zeiten war Action Comics #1, der für 6 Millionen Dollar verkauft wurde.

Die Lehre aus dieser Situation ist, dass, wenn man sehr alte Comics noch herumliegen hat, sie vielleicht wertschätzen sollte, da originale Superman #1 Ausgaben zum Beispiel extrem selten sind, mit erwarteten 500 Exemplaren, die noch erhältlich sind. Wie viele davon so hochwertig und erhalten sind wie die, die für 9,1 Millionen Dollar verkauft wurde, ist jedoch unklar...

