Der seltene Chimära-Apfel wird in Neuseeland über Nacht zu einer Sensation

HQ

Ein Apfel, der gelinde gesagt ungewöhnlich ist, sorgt in Neuseeland für Aufsehen. Die Frucht, identifiziert als sogenannte Chimäre – eine seltene, natürliche Mutation – wurde von Mitarbeitern eines Supermarkts entdeckt.

Diese ungewöhnliche genetische Mutation bedeutet, dass zwei verschiedene Gewebe miteinander verschmolzen sind, was zu einem Apfel mit zwei völlig unterschiedlichen Farben führt. Das Phänomen kann auch dazu führen, dass die beiden verschiedenen Fruchtteile unterschiedliche Eigenschaften wie Textur und Geschmack aufweisen. Trotz seines seltsamen Aussehens ist der Chimära-Apfel sicher zu essen.

Die Entdeckung verbreitete sich schnell in den sozialen Medien und wurde zu einer lokalen Sensation, wobei Kunden in den Laden strömten, um sich die ungewöhnliche Frucht anzusehen.